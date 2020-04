Автоматическая установка Zabbix агента на компьютеры домена

После выполненной настройки аутентификации в Zabbix через MS Active Directory пришло время добавления компьютеров домена для их дальнейшего мониторинга.

Зачем мониторить компьютеры в домене- поясню в дальнейших статьях?!

Последовательность моих действий будет следующая:

Шаг 1. Скачиваем Zabbix-агент.

Шаг 2. Формируем файл конфигурации Zabbix-агента

Шаг 3. Пишем скрипт для копирования файлов агента на компьютеры домена.

Знаю, что существует версия MSI-установщика Zabbix, но «это не наш метод, Сеня» и потому создаю свой велосипед.

Версии Zabbix агентов бывают двух версий: для 32 и 64 разрядных операционных систем, потому скрипт пишу для двух вариантов установок агента. В примере будет только один вариант — для x64 систем (в скрипте упоминается как папки win64). Для x32 систем скрипт будет аналогичным, но с заменой папки win64 на win32.

Строки ECHO «… « и REM можно удалить, но для своего удобства я оставил. На мои познания англ.языка обращать внимание не стоит ))

@ECHO OFF IF NOT EXIST %WINDIR%\System32\Zabbix ( ECHO "DIR not found! Make DIR..." cd %WINDIR%\System32 ECHO "Go to WINDOWS folder..." mkdir Zabbix ECHO "Make DIR" xcopy \\college-dc01\NETLOGON\Logon\zabbix_agent\bin\win64 %WINDIR%\System32\Zabbix /E /Y /Q ECHO "Copying AGENT FILES completed" xcopy \\College-dc01

etlogon\Logon\zabbix_agent\conf\zabbix_agentd.win.conf %WINDIR%\System32\Zabbix /E /Y /Q ECHO "Copying CONFIG FILES completed" %WINDIR%\System32\Zabbix\zabbix_agentd.exe --config %WINDIR%\System32\Zabbix\zabbix_agentd.win.conf --install ECHO "Zabbix Agent Installed" %WINDIR%\System32\Zabbix\zabbix_agentd.exe --start ECHO "Zabbix Agent Running" exit ) ELSE ( ECHO "DIR is available!" exit )