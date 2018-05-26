Автоматическая установка Zabbix агента на компьютеры домена

Автоматическая установка Zabbix агента на компьютеры домена

После выполненной настройки аутентификации в Zabbix через MS Active Directory пришло время добавления компьютеров домена для их дальнейшего мониторинга.

Зачем мониторить компьютеры в домене- поясню в дальнейших статьях?!

 

Последовательность моих действий будет следующая:

  1. Скачиваю последнюю версию Zabbix-агента с оф.сайта
  2. Редактирую файл конфигурации агента
  3. Пишу bat файл для копирования Zabbix-агента из сетевой папки на компьютеры пользователей
  4. Формирую групповую политику на сервере AD для установки моего «скрипта»
  5. Отслеживанию «наполнение» системы Zabbix доменными компьютерами

 

Шаг 1. Скачиваем Zabbix-агент.

 

Шаг 2. Формируем файл конфигурации Zabbix-агента

  • Распаковываю архив во временную папку, например на Рабочем столе Windows. После редактирования файла конфигурации агента я перенесу содержимое временной папки в сетевую папку на сервере. Все файлы Zabbix-агента я решил, что буду копировать в папку Windows\System32\Zabbix.
  • Во временной папке у меня будут две подпапки BIN и CONF. Иду в папку CONF и формирую файл конфигурации. Строк в файле конфигурации много, но большая часть строк — это комментарии. Удаляю всё и остается только нужное, как я думаю. Главное правильно указать IP-адрес сервера Zabbix:

  • Копирую содержимое временной папки с Zabbix-агентом в сетевую папку на сервер. Я сразу закинул всю папку агента на AD-серверв папку NETLOGON (\\college-dc01\NETLOGON\Logon\zabbix_agent\). Возможно, это не самый лучший вариант, советы опытных администраторов всегда готов изучить.

 

Шаг 3. Пишем скрипт для копирования файлов агента на компьютеры домена.

Знаю, что существует версия MSI-установщика Zabbix, но «это не наш метод, Сеня» и потому создаю свой велосипед.

Версии Zabbix агентов бывают двух версий: для 32 и 64 разрядных операционных систем, потому скрипт пишу для двух вариантов установок агента. В примере будет только один вариант —  для x64 систем (в скрипте упоминается как папки win64). Для x32 систем скрипт будет аналогичным, но с заменой папки win64 на win32.

Строки ECHO «… « и REM можно удалить, но для своего удобства я оставил. На мои познания англ.языка обращать внимание не стоит ))

Сохраняю файл как installx64.bat .

 

Шаг 4. Формирую групповую политику в Windows Server

4.1. Правило для Windows Firewall создаем с помощью мастера:
Автоматическая установка Zabbix агента на компьютеры домена

Итог:
Автоматическая установка Zabbix агента на компьютеры домена

4.2. Правило для копирования и установки агента на компьютеры домена:

Автоматическая установка Zabbix агента на компьютеры домена

4.3. Для того, чтобы правило применялось только к компьютерам с Window x64 к политике применяю WMI-фильтр «x64», заранее сформированный мной:

Автоматическая установка Zabbix агента на компьютеры домена

Автоматическая установка Zabbix агента на компьютеры домена

Шаг 5. Отслеживаем добавление компьютеров домена в Zabbix

5.1. Воспользуемся возможностью авторегистрации Zabbix-агентов установившихся на компьютеры домена активировав «Авторегистрацию компьютеров»:

Автоматическая установка Zabbix агента на компьютеры домена

5.2. По мере установки агентов на компьютеры домена поле «Discovered hosts» будет пополняться…

БЫЛО:
Автоматическая установка Zabbix агента на компьютеры домена

СТАЛО:

Автоматическая установка Zabbix агента на компьютеры домена

 

Не сомневаюсь, что существуют более эффективные пути решения описанной мной задачи, поэтому буду благодарен вам за ваши советы и замечания. Спасибо за внимание.

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