Автоматическая установка Zabbix агента на компьютеры домена

После выполненной настройки аутентификации в Zabbix через MS Active Directory пришло время добавления компьютеров домена для их дальнейшего мониторинга.
Зачем мониторить компьютеры в домене- поясню в дальнейших статьях?!
Последовательность моих действий будет следующая:
- Скачиваю последнюю версию Zabbix-агента с оф.сайта
- Редактирую файл конфигурации агента
- Пишу bat файл для копирования Zabbix-агента из сетевой папки на компьютеры пользователей
- Формирую групповую политику на сервере AD для установки моего «скрипта»
- Отслеживанию «наполнение» системы Zabbix доменными компьютерами
Шаг 1. Скачиваем Zabbix-агент.
- Заходим на страницу скачивания Zabbix-агента и выбираем подходящий нам вариант агента. В моём примере это агент для Windows.
Шаг 2. Формируем файл конфигурации Zabbix-агента
- Распаковываю архив во временную папку, например на Рабочем столе Windows. После редактирования файла конфигурации агента я перенесу содержимое временной папки в сетевую папку на сервере. Все файлы Zabbix-агента я решил, что буду копировать в папку Windows\System32\Zabbix.
- Во временной папке у меня будут две подпапки BIN и CONF. Иду в папку CONF и формирую файл конфигурации. Строк в файле конфигурации много, но большая часть строк — это комментарии. Удаляю всё и остается только нужное, как я думаю. Главное правильно указать IP-адрес сервера Zabbix:
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### Option: LogFile
LogFile=C:\Windows\System32\Zabbix\zabbix_agentd.log
LogFileSize=50
### Option: Server
Server=10.118.96.7
##### Active checks related
ServerActive=10.118.96.7
- Копирую содержимое временной папки с Zabbix-агентом в сетевую папку на сервер. Я сразу закинул всю папку агента на AD-серверв папку NETLOGON (\\college-dc01\NETLOGON\Logon\zabbix_agent\). Возможно, это не самый лучший вариант, советы опытных администраторов всегда готов изучить.
Шаг 3. Пишем скрипт для копирования файлов агента на компьютеры домена.
Знаю, что существует версия MSI-установщика Zabbix, но «это не наш метод, Сеня» и потому создаю свой велосипед.
Версии Zabbix агентов бывают двух версий: для 32 и 64 разрядных операционных систем, потому скрипт пишу для двух вариантов установок агента. В примере будет только один вариант — для x64 систем (в скрипте упоминается как папки win64). Для x32 систем скрипт будет аналогичным, но с заменой папки win64 на win32.
Строки ECHO «… « и REM можно удалить, но для своего удобства я оставил. На мои познания англ.языка обращать внимание не стоит ))
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@ECHO OFF
IF NOT EXIST %WINDIR%\System32\Zabbix (
ECHO "DIR not found! Make DIR..."
cd %WINDIR%\System32
ECHO "Go to WINDOWS folder..."
mkdir Zabbix
ECHO "Make DIR"
xcopy \\college-dc01\NETLOGON\Logon\zabbix_agent\bin\win64 %WINDIR%\System32\Zabbix /E /Y /Q
ECHO "Copying AGENT FILES completed"
xcopy \\College-dc01\netlogon\Logon\zabbix_agent\conf\zabbix_agentd.win.conf %WINDIR%\System32\Zabbix /E /Y /Q
ECHO "Copying CONFIG FILES completed"
%WINDIR%\System32\Zabbix\zabbix_agentd.exe --config %WINDIR%\System32\Zabbix\zabbix_agentd.win.conf --install
ECHO "Zabbix Agent Installed"
%WINDIR%\System32\Zabbix\zabbix_agentd.exe --start
ECHO "Zabbix Agent Running"
exit
) ELSE (
ECHO "DIR is available!"
exit
)
Сохраняю файл как installx64.bat .
Шаг 4. Формирую групповую политику в Windows Server
4.1. Правило для Windows Firewall создаем с помощью мастера:
4.2. Правило для копирования и установки агента на компьютеры домена:
4.3. Для того, чтобы правило применялось только к компьютерам с Window x64 к политике применяю WMI-фильтр «x64», заранее сформированный мной:
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Select * from Win32_Processor where AddressWidth = "64"
Шаг 5. Отслеживаем добавление компьютеров домена в Zabbix
5.1. Воспользуемся возможностью авторегистрации Zabbix-агентов установившихся на компьютеры домена активировав «Авторегистрацию компьютеров»:
5.2. По мере установки агентов на компьютеры домена поле «Discovered hosts» будет пополняться…
СТАЛО:
Не сомневаюсь, что существуют более эффективные пути решения описанной мной задачи, поэтому буду благодарен вам за ваши советы и замечания. Спасибо за внимание.