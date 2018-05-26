Автоматическая установка Zabbix агента на компьютеры домена

После выполненной настройки аутентификации в Zabbix через MS Active Directory пришло время добавления компьютеров домена для их дальнейшего мониторинга.

Зачем мониторить компьютеры в домене- поясню в дальнейших статьях?!

Последовательность моих действий будет следующая:

Скачиваю последнюю версию Zabbix-агента с оф.сайта Редактирую файл конфигурации агента Пишу bat файл для копирования Zabbix-агента из сетевой папки на компьютеры пользователей Формирую групповую политику на сервере AD для установки моего «скрипта» Отслеживанию «наполнение» системы Zabbix доменными компьютерами

Шаг 1. Скачиваем Zabbix-агент.

Заходим на страницу скачивания Zabbix-агента и выбираем подходящий нам вариант агента. В моём примере это агент для Windows.

Шаг 2. Формируем файл конфигурации Zabbix-агента

Распаковываю архив во временную папку, например на Рабочем столе Windows. После редактирования файла конфигурации агента я перенесу содержимое временной папки в сетевую папку на сервере. Все файлы Zabbix-агента я решил, что буду копировать в папку Windows\System32\Zabbix.

Во временной папке у меня будут две подпапки BIN и CONF. Иду в папку CONF и формирую файл конфигурации. Строк в файле конфигурации много, но большая часть строк — это комментарии. Удаляю всё и остается только нужное, как я думаю. Главное правильно указать IP-адрес сервера Zabbix:

### Option: LogFile LogFile=C:\Windows\System32\Zabbix\zabbix_agentd.log LogFileSize=50 ### Option: Server Server=10.118.96.7 ##### Active checks related ServerActive=10.118.96.7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ### Option: LogFile LogFile = C : \ Windows \ System32 \ Zabbix \ zabbix_agentd . log LogFileSize = 50 ### Option: Server Server = 10.118.96.7 ##### Active checks related ServerActive = 10.118.96.7

Копирую содержимое временной папки с Zabbix-агентом в сетевую папку на сервер. Я сразу закинул всю папку агента на AD-серверв папку NETLOGON (\\college-dc01\NETLOGON\Logon\zabbix_agent\). Возможно, это не самый лучший вариант, советы опытных администраторов всегда готов изучить.

Шаг 3. Пишем скрипт для копирования файлов агента на компьютеры домена.

Знаю, что существует версия MSI-установщика Zabbix, но «это не наш метод, Сеня» и потому создаю свой велосипед.

Версии Zabbix агентов бывают двух версий: для 32 и 64 разрядных операционных систем, потому скрипт пишу для двух вариантов установок агента. В примере будет только один вариант — для x64 систем (в скрипте упоминается как папки win64). Для x32 систем скрипт будет аналогичным, но с заменой папки win64 на win32.

Строки ECHO «… « и REM можно удалить, но для своего удобства я оставил. На мои познания англ.языка обращать внимание не стоит ))

@ECHO OFF IF NOT EXIST %WINDIR%\System32\Zabbix ( ECHO "DIR not found! Make DIR..." cd %WINDIR%\System32 ECHO "Go to WINDOWS folder..." mkdir Zabbix ECHO "Make DIR" xcopy \\college-dc01\NETLOGON\Logon\zabbix_agent\bin\win64 %WINDIR%\System32\Zabbix /E /Y /Q ECHO "Copying AGENT FILES completed" xcopy \\College-dc01

etlogon\Logon\zabbix_agent\conf\zabbix_agentd.win.conf %WINDIR%\System32\Zabbix /E /Y /Q ECHO "Copying CONFIG FILES completed" %WINDIR%\System32\Zabbix\zabbix_agentd.exe --config %WINDIR%\System32\Zabbix\zabbix_agentd.win.conf --install ECHO "Zabbix Agent Installed" %WINDIR%\System32\Zabbix\zabbix_agentd.exe --start ECHO "Zabbix Agent Running" exit ) ELSE ( ECHO "DIR is available!" exit ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 @ ECHO OFF IF NOT EXIST % WINDIR % \ System32 \ Zabbix ( ECHO "DIR not found! Make DIR..." cd % WINDIR % \ System32 ECHO "Go to WINDOWS folder..." mkdir Zabbix ECHO "Make DIR" xcopy \ \ college - dc01 \ NETLOGON \ Logon \ zabbix_agent \ bin \ win64 % WINDIR % \ System32 \ Zabbix / E / Y / Q ECHO "Copying AGENT FILES completed" xcopy \ \ College - dc01 \ netlogon \ Logon \ zabbix_agent \ conf \ zabbix_agentd . win . conf % WINDIR % \ System32 \ Zabbix / E / Y / Q ECHO "Copying CONFIG FILES completed" % WINDIR % \ System32 \ Zabbix \ zabbix_agentd . exe -- config % WINDIR % \ System32 \ Zabbix \ zabbix_agentd . win . conf -- install ECHO "Zabbix Agent Installed" % WINDIR % \ System32 \ Zabbix \ zabbix_agentd . exe -- start ECHO "Zabbix Agent Running" exit ) ELSE ( ECHO "DIR is available!" exit )

Сохраняю файл как installx64.bat .

Шаг 4. Формирую групповую политику в Windows Server

4.1. Правило для Windows Firewall создаем с помощью мастера:



Итог:



4.2. Правило для копирования и установки агента на компьютеры домена:

4.3. Для того, чтобы правило применялось только к компьютерам с Window x64 к политике применяю WMI-фильтр «x64», заранее сформированный мной:

Select * from Win32_Processor where AddressWidth = "64" 1 Select * from Win32_Processor where AddressWidth = "64"

Шаг 5. Отслеживаем добавление компьютеров домена в Zabbix

5.1. Воспользуемся возможностью авторегистрации Zabbix-агентов установившихся на компьютеры домена активировав «Авторегистрацию компьютеров»:

5.2. По мере установки агентов на компьютеры домена поле «Discovered hosts» будет пополняться…

БЫЛО:



СТАЛО:

Не сомневаюсь, что существуют более эффективные пути решения описанной мной задачи, поэтому буду благодарен вам за ваши советы и замечания. Спасибо за внимание.